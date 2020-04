La promozione Vodafone definita “dalle mille sorprese” non è altro che la Special 50 Digital Edition, un’edizione veramente speciale che promette al consumatore la possibilità di richiedere l’accesso a ben 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, richiedendo il versamento di un canone mensile veramente contenuto.

L’offerta descritta è ad oggi distribuita sottoforma di operator attack, ciò sta a significare che il solo cliente che potrà effettivamente richiederla sul proprio numero è l’uscente da Iliad o da un operatore virtuale, con portabilità necessariamente obbligatoria in Vodafone. Richiedibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, o più semplicemente sul sito ufficiale, l’offerta richiede inizialmente il versamento di un contributo pari a 10 euro per l’acquisto della SIM. Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, in altre parole il consumatore insoddisfatto potrà richiedere il recesso dall’azienda senza costi aggiuntivi in un qualsiasi momento.

Passa a Vodafone: la promozione è davvero speciale

La passa a Vodafone nasconde comunque al proprio interno un grandissimo insieme di contenuti, in particolare sarà possibile avvicinarsi a 50 giga di internet alla velocità massima attualmente disponibile, passando anche per illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque, per finire con SMS senza limiti da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Il costo fisso previsto di base è pari a 7 euro al mese, da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. In nessun modo l’utente sarà effettivamente costretto a richiedere il pagamento automatico tramite conto corrente, se proposto rappresenterebbe solamente un valore aggiunto a quanto previsto di base dalla promozione stessa.