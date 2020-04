Iliad lancia una grande novità e propone due offerte fino a 50GB

Tutti gli utenti che avevano dubitato tempo addietro di Iliad, ad oggi devono ricredersi. Infatti il gestore occupa il quarto posto in graduatoria senza troppi problemi e soprattutto con tantissimi utenti attivi ogni mese. Si parla infatti di oltre 5,5 milioni di persone in giro per l’Italia, molte delle quali erano molto scettica e inizialmente. Le offerte hanno permesso a tutti di cambiare idea, soprattutto grazie alla qualità che è andata via via migliorando.

Ora infatti questo gestore è riuscito a rubare tanti utenti proprio alle grandi armate della telefonia mobile, le quali vogliono rifarsi. Il sentimento di vendetta da parte di operatori come Tim e Vodafone è infatti molto elevato, e per questo Iliad vuole difendersi. Per il gestore la miglior difesa risulta l’attacco, e per questo punta a rubare ancor più clienti alle altre aziende con le sue offerte disponibili sul sito ufficiale.

Iliad ha ancora due offerte clamorose sul sito ufficiale e lancia una novità per tutte le promozioni già sottoscritte

Se state cercando un altro gestore, potete valutare sicuramente le offerte di tante valide aziende, tra le quali si posiziona anche Iliad. Sul sito ufficiale ci sono infatti due delle offerte migliori di sempre sia per contenuti che per prezzi. Si tratta della Giga 40 e della Giga 50, soluzioni perfette sotto diversi punti di vista.

Entrambe riescono a mettere in mostra minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti. Cambiano i giga, che nel caso della prima risultano 40, mentre il caso della seconda risultano 50. I prezzi sono poi rispettivamente di 6,99 e 7,99 € al mese. Tutti gli utenti potranno avere inoltre 4 giga di traffico dati in 4G in roaming all’estero.