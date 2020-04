TIM garantisce sempre maggiore impegno nel campo dei servizi. Oltre alla ricaricabili low cost pensate per il pubblico dei nuovi utenti, il gestore di telefonia nazionale in questi mesi di primavera ha un’offerta legata anche all’acquisto degli iPhone. Da poco presentati, TIM garantisce agli utenti la possibilità di comprare nei suoi store o online uno degli ultimi iPhone SE.

TIM, tutte le offerte legate all’acquisto degli iPhone

Anche con gli iPhone SE, TIM mette a disposizione di tutti i suoi utenti uno sconto molto vantaggioso. La compagnia telefonica, infatti, anche con gli ultimi dispositivi conferma il suo bonus permuta, che in questo caso raggiunge un valore massimo sino a 400 euro. In base al device consegnato in usato dagli acquirenti – si va da iPhone 11 XS Max ad iPhone 6 – il costo complessivo di iPhone SE partirà da 359 euro.

Nonostante l’arrivo dei nuovi iPhone SE, TIM conferma il bonus permuta anche per gli iPhone 11. In questo caso il valore massimo della riduzione continua ad essere di 370 euro per chi consegna dispositivi meno datati e con maggiore capacità di archiviazione.

Sia l’unica che l’altra promozione legata ad i melafonini sono disponibili attraverso il sito web ufficiale di TIM. Agli utenti, in primo luogo, sarà concessa la richiesta di acquisto e di permuta. Per valutare lo stato dell’iPhone TIM chiederà agli acquirenti il numero di serie del dispositivo da garantire in permuta. Ovviamente, il gestore si riserva di rifiutare il prodotto usato qualora dovessero esserci importanti e gravi danni fisici o malfunzionamenti al sistema operativo.