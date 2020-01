L’anno che è appena iniziato potrebbe essere ricchissimo di novità per il catalogo dell’azienda americana Apple. Le ultime indiscrezioni hanno infatti parlato di ben 6 dispositivi iPhone previsti proprio per quest’anno.

Prima di un recente report i dispositivi attesi erano cinque, ma ora il numero è aumentato di uno. Il report è stato stilato da Digitimes, e secondo quest’ultimo potrebbero esserci addirittura due modelli di iPhone SE. Scopriamo nel dettaglio i rumor.

Apple potrebbe lanciare sei nuovi iPhone nel 2020

Le indiscrezioni delle ultime ore provengono dalla filiera taiwanese dei fornitori di componenti e parlano di un inedito iPhone SE 2 / 9 Plus con schermo LCD da 5.5 o 6.1 pollici che potrebbe sbarcare sul mercato a fine dell’anno, anche se nessuno vieta all’azienda di presentarlo all’inizio del 2021. Secondo queste indiscrezioni il colosso di Cupertino avrebbe già effettuato ordini per i pannelli LCD dedicati a due iPhone SE 2 / 9.

Potremo quindi riassumete il presunto catalogo iPhone 2020, l’azienda dovrebbe presentare 3 modelli di fascia alta con schermi OLED, rispettivamente da 5.4, 5.5 e 6.7 pollici. Quest’ultimi dovrebbero debuttare entro la seconda metà dell’anno in corso. Seguono anche 2 modelli con schermi LCD rispettivamente da 4.7 e 5.5 o 6.1 pollici. Il debutto dovrebbe essere fissato entro la prima metà dell’anno per il primo ed entro fine anno per il secondo.

Il primo iPhone SE 2 / 9 potrebbe, secondo le voci di corridoio, essere sostanzialmente un iPhone 8 con un hardware rivisitato, ovvero un chip A13 con 3 GB di memoria RAM. Al momento non si conoscono maggiori dettaglio del secondo modello, ad eccezione dello schermo che dovrebbe essere, come il primo, un LCD. Sicuramente non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui ci siano altre informazioni.