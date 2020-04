I nuovi episodi di Pokémon Journeys saranno un’esclusiva Netflix. La piattaforma di contenuti video in streaming ha annunciato, nelle scorse ore, di aver acquisito i diritti della serie e ne distribuirà gli episodi della ventitreesima stagione, strappando l’esclusiva a Disney e alla Warner Bros.

Pokémon Journeys, i nuovi episodi trasmessi in esclusiva su Netflix

Pokémon Journeys narra le avventure di Ash e del suo simpatico quanto tenero Pokémon, Pikachu, in giro per il mondo alla scoperta delle creature di ogni regione. I primi dodici episodi della serie debutteranno su Netflix il prossimo 12 Giugno ma, almeno inizialmente, sarà un’esclusiva per il mercato americano. Netflix, infatti, non ha ancora comunicato se e quando i nuovi episodi Pokémon Journeys verranno resi disponibili anche per gli altri paesi. A partire dal 12 Giugno, gli episodi verranno rilasciati ogni tre mesi.

Con ciò, Netflix ha cercato sicuramente di catturare l’attenzione del pubblico più giovane, che ha ormai scoperto in Disney+ una nuova forma di intrattenimento, specie i più piccoli (per chi non lo sapesse, Disney+ è il nuovo servizio di contenuti video in streaming della The Walt Disney Company, che offre l’accesso a centinaia di contenuti firmati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic).

Come detto in precedenza, non è ancora chiaro se gli episodi della ventitreesima stagione di Pokémon Journeys arriveranno in Italia. Qui, infatti, la situazione potrebbe essere più complessa del solito. Se prendiamo come punto di riferimento quanto accaduto con il film Mewtwo Colpisce Ancora – L’evoluzione che arriverà in Italia proprio grazie a Netflix, i diritti sono divisi tra Netflix, Mediaset, Amazon e TV Pokémon. Introdurre i nuovi episodi in Italia potrebbe dunque essere complicato per le stesse ragioni.