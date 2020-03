A partire da oggi, è disponibile anche in Italia Disney+, il servizio di contenuti in streaming della The Walt Disney Company. Il servizio offre l’accesso a centinaia di contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, da fruire in alta risoluzione sulla maggior parte dei dispositivi. L’app di Disney+, infatti, è disponibile per TV (Amazon Fire TV, TV Android, AppleTV, Chromecast, TV LG, Roku, Samsung), Computer (PC Windows, MacOS, Chrome OS), Console (PlayStation 4, Xbox One) e, ovviamente, per smartphone e tablet Android, iPhone, iPad e Amazon Fire.

Disney+, quali sono i piani disponibili e come ci si abbona?

Disney+ prevede due diverse formule di abbonamento: quello mensile e quello annuale. Il primo prevede una tariffa di 6,99 euro al mese e la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento, a decorrere dal termine del periodo di fatturazione, senza costi aggiuntivi. L’abbonamento annuale, invece, prevede una quota di 69,99 euro da pagare una tantum e permette di risparmiare circa il 15% rispetto ai dodici mesi dell’abbonamento di sottoscrizione mensile.

Ad ogni caso, è possibile usufruire di un periodo di prova gratuita della durata di sette giorni, così da testare il servizio prima di stabilire se sottoscriversi o meno. Qualora non si dovesse disdire prima del decorrere dei sette giorni di prova gratuiti, verrà automaticamente addebitata la prima rata mensile dell’importo di 6,99 euro (o i 69,99 euro se si è optato per il piano annuale).

Ricordiamo, però, che TIM ha lanciato una vantaggiosa promozione che permette di ottenere l’abbonamento a Disney+ ad un prezzo davvero speciale. Si chiama Mondo Disney+ ed offre l’accesso a tutti i contenuti Disney+ e TIMVision Plus al prezzo esclusivo di 3 euro al mese, con i primi tre mesi del servizio in regalo.

Che si tratti della formula mensile o quella annuale, l’abbonamento a Disney+ permette di vedere in streaming tutti i contenuti del catalogo su quattro dispositivi contemporaneamente e di creare fino a sette profili differenti, ognuno con le proprie preferenze e progressi. E’ possibile abbonarsi a Disney+ direttamente dal sito Web ufficiale del servizio, cliccando sulla voce Prova gratis per 7 giorni o Registrati ora e compilare tutti i campi richiesti.

Disney+, catalogo ricco di titoli e contenuti originali

Il catalogo di Disney+ conta oltre cento titoli tra grandi classici e nuove produzioni originali, tra film e serie TV. Tra le serie TV originali, citiamo High School Musical: The Musical e The Mandalorian, ambientato nell’universo di Star Wars. Come anticipato, il servizio Disney+ offre l’accesso a contenuti targati Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, tra film, cartoni animati, serie TV, documentari e cortometraggi.

Per scoprire tutti i contenuti disponibili su Disney+, consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato, o comunque di sottoscriversi al periodo di prova gratuito del servizio, così da sfogliare il catalogo con le proprie mani… o meglio, occhi.