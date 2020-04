Vodafone batte Iliad e tutti gli operatori telefonici virtuali con il lancio di una nuova incredibile offerta assolutamente in grado di soddisfare le richieste dei consumatori italiani, oggi pronti a richiedere la portabilità del proprio numero, ed allo stesso tempo pagare soli 7 euro al mese tramite il credito residuo della propria SIM.

La promozione, dal nome Special 50 Digital Edition, nasce e viene distribuita sottoforma di operator attack, l’accesso risulta essere riservato in esclusiva ai soli uscenti da un operatore virtuale o da Iliad, disposti a spostare il proprio numero di telefono. Inizialmente viene richiesto il versamento di soli 10 euro, poi però la libertà è totale, in quanto non sarà in nessun modo necessario sottostare ad alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (quindi l’utente potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento).

Passa a Vodafone: cosa contiene l’offerta

La passa a Vodafone contiene al proprio interno un bundle davvero invidiabile, nello specifico ci troviamo di fronte addirittura a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti e SMS da utilizzare a piacimento in Italia. Come specificato in precedenza, il costo fisso dell’offerta è pari a 7 euro al mese, pagamento tramite credito residuo della SIM ricaricabile, e limitazione a 600Mbps in download per quanto riguarda la massima velocità effettivamente raggiungibile.

L’accesso è permesso alla porzione di consumatori indicata, l’attivazione potrà essere richiesta in ogni punto vendita o direttamente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico in questione; la spedizione presso il domicilio è da considerarsi sempre completamente gratuita, senza costi aggiuntivi.