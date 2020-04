Vodafone batte ancora TIM e Iliad con 3 offerte da 20, 30 e 50GB

Vodafone detiene il titolo di gestore più famoso d’Europa grazie a tutte le qualità che ogni giorno gli utenti continuano a mettere in risalto. Oltre alle promozioni di telefonia mobile di altissimo livello e di altissima qualità, questo provider detiene anche la rete 4G più estesa.

I numeri sono inconfutabili: Vodafone da anni sovrasta la concorrenza a colpi di offerte, qualità e anche in merito al servizio clienti. In molti riferiscono di aver avuto un rapporto davvero idilliaco con il servizio Vodafone, il quale è difatti il più quotato. Ora come ora però Iliad sembrerebbe aver rubato molti utenti all’azienda anglosassone che vuole quindi rimediare. Per tale motivo sono arrivate tre nuove offerte, tutte pronte a riportare a casa gli ex utenti.

Vodafone dà scacco a TIM e Iliad con le sue tre offerte migliori in assoluto, ecco le Special Minuti fino a 50GB in 4G

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB