Vodafone si riprende gli utenti con 3 offerte Special fino a 50GB

Continuare a stupire è uno dei doveri di Vodafone, azienda di telefonia che vuole sempre stare al top. L’obiettivo è quello di battere chiunque in campo mobile, dove ci sono state tante novità dal punto di viste dei nuovi competitors.

Iliad ad esempio è uno di questi e con le sue offerte ha portato via molti utenti alla concorrenza nella quale è incluso anche Vodafone. Il gestore anglosassone sta studiando da tempo una strategia valida per recuperare utenti e per questo ecco arrivare le tre offerte migliori di sempre. Si tratta delle Special Minuti, promozioni telefoniche che valgono solo per i rientri e con prezzi molto più bassi dell’ordinario. In basso trovate una lista dettagliata.

Vodafone riporta a casa tanti utenti con l’ausilio di tre offerte storiche: ecco le Special Minuti fino a 50GB

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB