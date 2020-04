Almeno sino al prossimo 3 Maggio saranno ancora valide i divieti sugli spostamenti e le chiusure delle attività a causa dell’emergenza Coronavirus. In questi giorni di emergenza, gli italiani hanno potuto beneficiare di una serie di offerte di solidarietà digitale garantite dalle grandi aziende della telefonia attive nel nostro paese. Tra queste promozioni, spiccano anche quelle di Vodafone.

Vodafone, sino a fine Aprile ci sono queste offerte per i clienti

Le iniziative di Vodafone continueranno almeno sino alla fine del mese di Aprile. In primo luogo, il provider inglese vuole garantire massime servizi a tutti i clienti con offerte Business. Per favorire le attività di smart working, il gestore mette a disposizione internet senza limiti di consumo per tutti gli abbonati con una regolare Partita IVA.

Anche la fascia di età più giovane è favorita da Vodafone. La compagnia inglese mette a disposizione Giga illimitati per gli abbonati con età compresa tra i 14 ed i 26 anni anche nel mese di aprile potranno utilizzare Giga senza limiti. Anche in questo caso, la scelta del team commerciale è strategica: la presenza di internet no limits consente agli studenti di partecipare ad attività di e-learning e didattica a distanza senza pensare ai limiti di consumo della propria promozione.

Ultima iniziativa di Vodafone è per gli utenti che sono all’estero. In maniera del tutto eccezionale, la compagnia ha deciso di modificare le sue politiche sul roaming. Gli abbonati attuale in Europa potranno navigare in rete con tutti i Giga presenti sulla ricaricabile senza costi aggiuntivi.