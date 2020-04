Iliad tra poche settimane andrà a chiudere il secondo anno pieno di attività in Italia. In 24 mesi, il provider transalpino ha raggiunto risultati a dir poco sorprendenti. Non tanti addetti ai lavori pensavano due anni fa che la compagnia francese potesse competere in così poco tempo con TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad scrive il suo futuro prossimo in Italia con questo servizio

Le offerte low cost di Iliad hanno garantito all’operatore un’ampia fetta di pubblico. L’obiettivo di Iliad ora è quello di consolidarsi nel tempo e per farlo punta al campo dei servizi. Già oggi, gli utenti possono beneficiare di importanti extra per le loro ricaricabili, ma le sorprese – quelle vere – sono attese nei prossimi mesi.

Uno dei grandi colpi di Iliad sarà il lancio del 5G. Anche in queste settimane di emergenza, i tecnici dell’operatore per quanto possibile stanno lavorando alle infrastrutture di proprietà che saranno necessarie all’utilizzo delle linee di alta velocità. Il rilascio potrebbe essere realtà entro la fine dell’anno.

Se si guarda ancora più in prospettiva – si parla di 2024 – gli utenti Iliad avranno un ulteriore sorpresa. Dopo i tanti rumors e le tante indiscrezioni ora è ufficiale: la compagnia francese entro anche nel campo della telefonia fissa. A confermare questa indiscrezione sono stati gli stetti dirigenti del gruppo, nelle recenti uscite pubbliche. Iliad quindi lavorerà anche alla sua rete in Fibra Ottica.

Come per la telefonia mobile, gli utenti già sono in fervida attesa con la speranza che possano esserci tariffe low cost anche la telefonia domestica.