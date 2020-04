Crescono le indiscrezione sul prossimo smartphone di casa Apple, iPhone 12, del quale, stando a quanto trapelato sul Web, il colosso di Cupertino proporrà ben quattro modelli. Di questi, i due modelli top di gamma, quelli più costosi, insomma, riproporranno nell’estetica alcuni elementi dell’attuale iPad Pro, con uno chassis con bordi piatti, mentre la variante più economica potrebbe mantenere un aspetto molto simile a quello dell’attuale iPhone 11.

Con molta probabilità – ricordiamo, infatti, che al momento Apple non ha ancora confermato ufficialmente alcuna delle informazioni qui riportate – i prossimi iPhone 12 arriveranno tutti con il supporto alle Reti di quinta generazione (5G) e in diverse dimensioni. Stando a quanto dichiarato da Jon Prosser, è atteso un iPhone con schermo da 5,4 pollici, un iPhone con schermo da 6,1 pollici, un iPhone 12 Pro con schermo da 6,1 pollici ma con un upgrade a livello hardware rispetto alla variante “standard”, ed un iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici.

Come detto in precedenza, ciascuno di questi iPhone sarà compatibile con il 5G, presenterà un notch più piccolo e sarà alimentato dal chipset proprietario Apple A14. A tal proposito, le indiscrezioni vogliono che questo processore sia, ovviamente, molto più potente dell’attuale A13 di cui sono dotati gli iPhone 11, e con un maggior supporto all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata.

Ciò che distinguerà i diversi modelli, oltre alle dimensioni, sarà il comparto fotografico, che per la variante standard conterà di due obiettivi, mentre i modelli Pro godranno di tre fotocamere scanner LiDAR dedicato alle funzioni di realtà aumentata.

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 6, 2020