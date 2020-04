L’operatore WindTre presenta in listino delle tariffe dai contenuti abbondanti, tra le quali spicca la Unlimited con Easy Pay, che ogni mese offre Giga illimitati alla massima velocità. La promozione è rivolta a tutti i clienti che procedono con l’acquisto della nuova SIM recandosi in uno dei punti vendita del gestore, sostenendo ogni spesa tramite le modalità di pagamento indicate, e quindi: carta di credito, carta conto, conto corrente.

WindTre: ecco l’offerta con Giga illimitati alla massima velocità!

I nuovi clienti WindTre che effettuano l’attivazione dell’offerta Unlimited con Easy Pay hanno la possibilità di usufruire di quantità eccezionali di minuti, SMS e Giga di traffico dati. Ogni mese, infatti, l’operatore permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità

Il costo da sostenere per ogni rinnovo è di 29,99 euro al mese, e come anticipato dovrà essere saldato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. La spesa include anche vari servizi utili, come: il servizio Ti Ho Cercato Gratuito, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica.

L’attivazione della tariffa può essere effettuata nei negozi del gestore, senza sostenere alcuna spesa iniziale.

Nel caso in cui si preferisca sostenere le spese previste tramite credito residuo, l’operatore WindTre consente di richiedere la promozione nella versione Special Edition, che sarà disponibile fino al 19 aprile 2020. La tariffa prevede lo stesso costo mensile della Unlimited ma permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati.