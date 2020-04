WindTre prova a sfidare Iliad ed i mostri sacri della telefonia mobile con il lancio di una campagna promozionale attivabile indistintamente dalla provenienza, con alcune limitazioni per i possessori di una SIM di Vodafone e TIM.

L’accesso, come potrete tranquillamente immaginare, è possibile solamente con portabilità del numero originario, inizialmente viene richiesto il versamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, nessun’altra cifra per quanto riguarda l’attivazione della promozione in sé. Da segnalare la totale assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza rischiare di essere costretto di pagare una penale.

WindTre: ecco le varianti della stessa promozione

Le varianti disponibili sul mercato sono innumerevoli, ma a conti fatti parliamo sempre ed esattamente della stessa promozione; il bundle corrisponde a 200 SMS da inviare ad ogni numero, 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, per finire poi con illimitati minuti per telefonare a chiunque.

Tutti i possessori di una SIM di un operatore virtuale potranno richiedere l’attivazione della Go 50 Top+ al prezzo di 5,99 euro; i clienti di PosteMobile, Iliad e Fastweb, invece, richiederanno la Go 50 Fire+ a 6,99 euro. Per finire poi con la Go 50 Special+ da 9,99 euro riservata agli uscenti da LycaMobile.

Ogni singola versione può essere richiesta dal sito ufficiale di WindTre con consegna gratuita della SIM presso il domicilio, senza variare minimamente nel bundle effettivamente a disposizione. E’ sempre assente, come specificato in precedenza, il vincolo contrattuale di durata.