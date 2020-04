Microsoft non smetterà di rilasciare aggiornamenti di sicurezza anche su Windows 10 1809 (Windows 10 October 2018 Update). I termini di fine supporto erano previsti per maggio, ma ora gli aggiornamenti verranno rilasciati fino al 10 novembre 2020. Questa nuova decisione è dovuta alla pandemia di Coronavirus e alla crisi sanitaria che sta portando in tutto il mondo. Un documento pubblicato online spiega meglio il perché di tale decisione.

Nel documento viene spiegato che tale prolungamento degli aggiornamenti di sicurezza, potrebbe essere un supporto non indifferente. Tale supporto può limitare le difficoltà di aziende, privati e altre realtà che stanno affrontando l’isolamento in questo periodo difficile.

Windows 10: la pandemia prolunga il supporto temporaneamente

Ecco la dichiarazione completa di Microsoft circa questa decisione: “Abbiamo valutato la situazione della salute pubblica e compreso l’impatto che ciò sta avendo su molti dei nostri clienti. Per aiutare ad alleviare alcune delle difficoltà che i nostri utenti devono affrontare, ritarderemo la data di fine servizio pianificata per le edizioni Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations e IoT Core di Windows 10, versione 1809 al 10 novembre 2020. Ciò significa che i dispositivi riceveranno aggiornamenti di sicurezza mensili da giugno a novembre. L’aggiornamento di sicurezza finale per queste edizioni di Windows 10 1809 verrà rilasciato il 10 novembre 2020 anziché il 12 maggio 2020. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda informativa sul ciclo di vita di Windows e le modifiche del ciclo di vita alla fine delle date di assistenza e manutenzione”.

Rispetto a ciò che l’azienda si era prefissata inizialmente, il termine del supporto su Windows 10 1809 verrà quindi prolungato. L’ultimo aggiornamento è previsto il 10 novembre 2020, data dell’ultima versione dell’aggiornamento.