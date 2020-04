Galaxy Note e S Pen è ormai un connubio imprescindibile, e ci mancherebbe visto un display così grosso. Secondo questo ragionamento, i Galaxy Fold sarebbero dei dispositivi perfetti per poter avere in dotazione tale device. Detto questo però, apparentemente Samsung ha deciso che il successore di questo modello non avrà tale stilo.

Il motivo dietro questa scelta così poco pratica? In realtà c’è e ha senso. Il colosso sudcoreano vuole creare uno smartphone pieghevole dal design leggero e questo è inconciliabile con l’S Pen, per lo meno con il creare l’alloggio dedicato. Il Galaxy Fold 2 potrebbe avere un display più grande, senza alterare le dimensioni generali.

Samsung e il futuro smartphone pieghevole: Galaxy Fold 2

L’innovazione tecnologica in merito continua ad avanzare e il Galaxy Fold 2 potrebbe esserne il simbolo. Un dispositivo con uno schermo più grande senza un aumento effettivo delle dimensioni e al tempo stesso con un peso minore. Secondo gli ultimi rapporti, peserà 229 grammi ovvero ben 47 grammi in meno rispetto ai 276 dell’originale.

Un punto interrogativo che potrebbe sottolineare proprio questo avanzamento sarà il prezzo. L’originale ha superato i 2.000 euro per la versione base mentre il Galaxy Z Flip è risultato avere un costo anche della metà per alcuni mercati. Ovviamente ci sono moltissime differenze tra i due. Vedere il Galaxy Fold 2 con un prezzo che è una via di mezzo tra i due risulterebbe in un successo per Samsung.

Il colosso sudcoreano ha già dimostrato come nonostante l’emergenza globale inerente al coronavirus, i Galaxy Fold 2 e Galaxy Note 20 verranno prodotti in massa e presentati al tempo scelto in precedenza. Nessun ritardo, nessun posticipo.