WindTre ha in serbo una super offerta per gli utenti italiani che vorranno richiedere la portabilità del proprio numero di telefono, in arrivo infatti la Go 50 Star+, una soluzione dai grandissimi contenuti ed allo stesso tempo commercializzata sul mercato della telefonia mobile in svariate versioni.

L’accesso alla promozione, considerata obbligatoria la portabilità del numero originario, è variabile, il prezzo finale di vendita dipenderà molto dalla provenienza, ma ciò che non cambia è indiscutibilmente il bundle messo a disposizione dell’utente. Nello specifico ci troviamo di fronte a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché ovviamente 200 SMS da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

A differenza di quanto siamo abituati a vedere, la passa a WindTre in questione non presenta alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, l’utente si ritrova quindi ad avere la possibilità di recedere dal contratto in un qualsiasi momento senza penali particolari.

Passa a WindTre: chi può attivare l’offerta

Tutte le versioni in distribuzione sono operator attack, ciò sta a significare che la portabilità è sempre obbligatoria, come anche l’acquisto della SIM ricaricabile al prezzo di 10 euro.

Una delle più economiche è la Go 50 Fire+ a disposizione degli uscenti da Fastweb, Iliad e PosteMobile, con un canone finale di 6,99 euro al mese; i più fortunati restano però coloro che sono in possesso di una SIM di un operatore virtuale (non inclusi i suddetti), il nome della promozione è Go 50 Top+ in vendita a 5,99 euro al mese. Coloro che sono in possesso di una SIM di LycaMobile, invece, potranno richiedere la Go 50 Special+ pagandola 9,99 euro ogni rinnovo, per finire poi con la Go 50 Star+ in versione SMS attack (quindi ad personam) al prezzo di 7,99 euro.