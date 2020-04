Vodafone offre il massimo: giga illimitati in regalo e tre offerte Special

Vodafone ha dovuto affrontare tanti problemi all’interno della sua carriera costellata di successi. In tutta Europa è riconosciuto come il gestore migliore in assoluto, e su questo non ci piove visto che la sua rete è peraltro la più estesa di tutte.

Da qualche tempo però un altro gestore sarebbe riuscito a salire in cattedra con molta prepotenza, riuscendo addirittura a rubare tanti utenti al gestore anglosassone. Si tratta di Iliad, azienda che fa dei suoi prezzi la sua virtù principale. Questa nuova realtà è però provvista anche di una grande qualità, la quale si vede proprio all’interno dei contenuti. Ora Vodafone però vuole fare del suo meglio per riportare a casa la maggior parte degli utenti, i quali di fronte alle offerte in questione potrebbero vacillare.

Vodafone, ci sono tre offerte che gli utenti non possono rifiutare

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB