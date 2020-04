Per confermare l’offerta attiva, i clienti sono tenuti mensilmente ad eseguire la ricarica sul proprio credito. Succede che alcune volte si ricarichi più del previsto ed ecco che entrano in gioco i servizi VAS.

Per chi non li conoscesse, i servizi VAS non sono altro che delle nuove truffe che vanno ad incidere sul nostro credito telefonico, andandolo a prosciugare con il passare dei giorni. L’acronimo di VAS, Virtual Application System, sta ad indicare i ‘Servizi Digitali a Pagamento’ che servono a ricevere ulteriori vantaggi nella propria offerta ed avere più trasparenza.

Segnalare immediatamente la truffa

Molti si chiederanno come possono essere attivati i servizi VAS senza che i clienti li richiedano e la risposta ve la diamo nel proseguo di questo articolo.

Quando ci troviamo sul web ad esempio su qualche gioco, oroscopo, news sportive o gossip, possiamo essere distratti e cliccare su alcuni banner pubblicitari. Ciò comporta l’attivazione dei servizi VAS e nel giro di poco tempo il conto della nostra sim ricaricabile viene completamente prosciugato.

Quindi, il nostro consiglio in primis è quello di essere attenti quando navighiamo su internet perchè possiamo riscontrare tali problematiche. Basta un click per immetterci in un banner pubblicitario sbagliato ed il gioco è fatto.

Per disattivare tali servizi aggiuntivi attivati automaticamente, occorre contattare il numero verde 800 442299 che è disponibile qualsiasi giorno. In alternativa è presente il servizio contatto via sms.

Coloro che procederrano alla segnalazione entro le sei ore in cui è avvenuto l’ultimo addebito, possono essere completamente rimborsati. Invece, negli altri casi viene eseguito il blocco definitivo.