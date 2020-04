La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente introdotto una nuova funzione dedicata a tutti i genitori del mondo. Questa funzione permette loro di rimuovere film e serie TV che non vogliono far vedere ai propri figli.

Ovviamente la rimozione in questione avviene sui singolo profili e ha lo scopo di monitorare l’attività dei bambini sulla piattaforma. Scopriamo insieme come funziona e come attivarla.

Netflix: i genitori possono eliminare film e serie TV

Durante questo periodo di quarantena forzata, in cui i bambini sono tutti quanti a casa da scuola, per i genitori è importante poter controllare la loro attività sulla piattaforma. Utilizzare il nuovo controllo parentale sulla piattaforma è davvero molto semplice, nelle opzioni basterà cercare il film o la serie TV che si desidera rimuovere per bloccarle sul profilo selezionato.

In questo modo non appariranno nemmeno nelle ricerche, per i vostri bambini saranno introvabili. Da qualche giorno è anche possibile filtrare i contenuti in base alla classificazione per età, che varia da nazione a nazione in base ai regolamenti locali. Volendo si può anche aggiungere un pin per impedire a chiunque non lo conosca di modificare le impostazioni.

Infine, tutti i genitori possono monitorare meglio ciò che hanno visto i figli sul proprio profilo, in modo da poter intervenire con più efficacia. Vi ricordo che lo scorso 3 aprile 2020 la piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha rilasciato la quarta stagione della serie TV La Casa di Carta. Correte subito sul sito della piattaforma per gustarvi questa nuova stagione!.