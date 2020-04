Con le restrizioni emanate dal Governo in riferimento all’emergenza Coronavirus, il tempo da passare dentro casa c’è ed è per questo che servizi come Infinity Tv possono essere un’ottima soluzione.

Con queste giornate lunghe che non sembrano terminare mai, i clienti sono alla ricerva di qualche offerta, iniziativa che possano renderli quel tanto felici per trascorrere il tempo insieme alla propria famiglia.

Proprio in questi giorni, la piattaforma Infinity TV sta invogliando i consumatori ad attivare una delle sue offerte più interessanti. L’offerta comprende la visione del Cinema e serie tv on demand, ma l’agevolazione in questo caso riguarda il lato economico.

Infinity Tv: offerta gratis per i primi due mesi, ecco come attivarla

Per venire incontro alle esigenze degli italiani che in questo momento non stanno passando un bel momento, Infinity Tv ha deciso di fare un vero e proprio regalo. Coloro che in questo periodo decidono di attivare il servizio Infinity, possono usufruire di due mesi di prova gratuita del servizio senza affrontare costi aggiuntivi.

Versando una quota di 7 Euro, l’offerta si allungherà per altri tre mesi. Quindi, complessivamente l’abbonamento di Infinity TV per un periodo massimo di cinque mesi costerà soltanto 7 Euro. Questa è l’unica spesa che i consumatori dovranno affrontare, ma il bello di questa promozione che il pagamento può essere eseguito comodamente da casa. Usando il servizio PayPal e registrandosi all’area dedicata ai clienti Infinity, si potrà attivare la promozione con il codice sconto PAYPAL7.

Da quello che ci risulta, l’offerta sarà disponibile fino al prossimo 31 marzo.