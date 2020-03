Sulla piattaforma di streaming online Infinity ci sono tantissimi contenuti multimediali da guardare, ma soprattutto tantissime serie televisive da non perdere assolutamente. Purtroppo, in tanti si sono adeguati alle nuove direttive imposte a causa dell’emergenza sanitaria dovuta dal Covid -19, ma se il tempo non passa mai è meglio iniziare qualche serie televisive per allontanare i pensieri per qualche ora.

Serie televisive da guardare assolutamente su Infinity: ecco quali sono

Una delle serie televisive da guardare assolutamente è The Vampire Diares con ben otto stagioni da ventidue episodi ciascuna. Una fiction statunitense drammatica e horror che racconta le vicende di Elena e dei suoi amici che si ritrovano spesso in situazioni sovrannaturali. Una serie televisiva che ha fatto innamorare milioni di persone di tutto il mondo.

Un’altra serie televisiva da iniziare per sorridere un po’ è The Big Bang Theory, una famosa sitcom. Racconta le vicende di quattro ragazzi (Sheldon, Raj, Howard e Leonard) appassionati di fisica, supereroi, fumetti e tutto il mondo nerd. Sono disponibili sulla piattaforma tutte le dodici stagioni composte da circa ventidue episodi ciascuno.

Un’altra serie televisiva interessante e divertente legata a The Big Bang Theory è The Young Sheldon. Una sitcom che racconta le vicende di Sheldon e la sua famiglia quando era molto più piccolo. Ci sono tre stagioni disponibili ed è molto amata dagli utenti.

Inoltre, si consiglia di guardare anche Riverdale basata sui personaggi di Archie Comics. Una fiction statunitense drammatica che vede protagonisti Veronia, Archie, Betty e Jughead. Sulla piattaforma di streaming online sono disponibili le quattro stagioni.