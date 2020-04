Il volantino Unieuro vuole riconquistare il trono di migliore campagna promozionale del periodo corrente, per questo motivo sul sito ufficiale sono stati attivati tantissimi sconti tramite i quali i consumatori riescono a risparmiare moltissimo, ricevendo nello stesso tempo la merce gratuitamente al proprio domicilio.

Avete capito bene, come sapete tutta la settimana i punti vendita fisici sono chiusi al pubblico di conseguenza l’unica via per completare gli acquisti è proprio il collegamento al sito ufficiale di Unieuro, con richiesta di consegna direttamente a casa. Quest’ultima è da considerarsi gratuita solamente per ordini superiori ai 49 euro; discorso diverso per quanto riguarda il Tasso Zero, coloro che supereranno una determinata soglia minima di spesa potranno richiedere un finanziamento per pagare la cifra pattuita in comode rate mensili addebitate sul conto corrente.

Volantino Unieuro: quali sono i migliori sconti in circolazione?

Gli sconti applicati direttamente all’interno del volantino Unieuro sono davvero tantissimi, a partire dalle promozioni sui principali smartphone in circolazione, come Xiaomi Mi Note 10 acquistabile a 419 euro, Galaxy S10+ commercializzato alla modica cifra di 689 euro, per finire poi con il Samsung Galaxy S10e distribuito a a 429 euro (sono tutti modelli molto simili tra loro, in termini di prestazioni).

Riducendo la qualità generale del prodotto incrociamo Huawei P30 Lite, Galaxy A30, Asus ZenFone Max Pro M1, Motorola Moto G8, Motorola One Zoom e tanti altri, tutti con un prezzo finale non superiore ai 300 euro. Il volantino Unieuro può essere scoperto nella sua interezza direttamente a questo indirizzo.