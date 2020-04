Fare provviste da Esselunga continuerà ad essere vantaggioso soprattutto per gli over 65. Il noto Brand ha sempre avuto come punto di forza la consegna a domicilio gratuita per tutti i clienti over 65. Il termine indicato per questa lodevole iniziativa doveva terminare il 12 Aprile. Le nuove ristrettezze imposte dal Governo però, hanno mosso i vertici di Esselunga per una proroga della data di fine promozione.

Come si apprende dalla pagina web dedicata, il termine per l’iniziativa viene prorogato fino al 30 di Aprile, con la possibilità di posticiparlo ancora. Gli operatori dell’azienda quindi, continueranno a portare la spesa a domicilio senza alcun costo per gli over 65, proseguendo con questa ottima iniziativa a tutela della fascia più debole della società che tanti apprezzamenti positivi ha riscosso tra gli utenti.

Iniziativa lodevole ma i problemi per la spesa online rimangono

Che la promozione appena descritta sia lodevole è assolutamente un dato di fatto ma dobbiamo, per dover di cronaca, sottolineare anche quelle che sono le problematiche quotidiane in questo periodo di emergenza. La spesa online resta sempre e comunque problematica, il sito per prenotare le provviste offre la possibilità di scegliere prodotti che dopo pochi secondi risultano invece mancanti. Gli slot sono quasi sempre pieni e spesso bisogna aspettare fino a 14 giorni prima di vedersi recapitare la spesa a casa.

Bisogna dire che non è una problematica che riguarda solo Esselunga. Nei giorni scorsi, in un nostro articolo, abbiamo approfondito l’analisi fatta dall’autorevole sito Altroconsumo. Abbiamo evidenziato come i maggiori Brand del Paese Carrefour, Conad, Esselunga e Amazon abbiano enormi difficoltà per far accedere gli utenti ai loro siti online e dei tempi di attesa esagerati per ricevere le provviste a casa. Certo nessuno poteva immaginare di trovarsi nel bel mezzo di una crisi di queste dimensioni ma vi assicuriamo, e tratteremo l’argomento nei prossimi giorni, che in altri Paesi europei la media di consegna è 3/4 giorni. E l’emergenza è presente anche li.