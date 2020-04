Esselunga continua nella propria campagna di avvicinamento al mondo della rivendita di elettronica rilanciando una campagna promozionale davvero tra le migliori di sempre, lo Speciale Multimediale distribuito e disponibile nell’ultimo periodo è un tripudio di ottime offerte tra cui gli utenti potranno scegliere.

L’idea di un volantino di questo tipo nasce in seguito ai grandissimi successi riscontrati con le varie offerte tech attivate in passato, e mirate sul singolo prodotto. Tutti gli acquisti, a differenza di quanto sta accadendo presso altre location, dovranno necessariamente essere completate in esclusiva nei punti vendita fisici, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Volantino Esselunga: tutte le migliori offerte

Fulcro centrale del volantino Esselunga è sicuramente la possibilità di ricevere le cuffie wireless marchiate SBS a solo 1 euro; per ottenere l’omaggio del valore di 39,90 euro, basterà acquistare uno dei dispositivi contrassegnati, una volta giunti in cassa si aggiungerà la cifra indicata ed avverrà automaticamente la consegna.

Tantissimi sono gli smartphone inclusi nella campagna, l’attenzione cade sicuramente su uno dei migliori per il rapporto qualità/prezzo, lo Xiaomi Redmi Note 8T, oggi disponibile all’acquisto alla modica cifra di 168 euro (ovviamente in versione no brand). Da non mancare, se interessati invece alla fascia media, lo Huawei P30 Lite New Edition, acquistabile a 298 euro. Per quanto riguarda i top di gamma, il terminale da consigliare è l’Apple iPhone Xr, disponibile a 638 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino Esselunga sono riassunti nel dettaglio qui sotto.