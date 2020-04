Il volantino Unieuro diffuso nell’ultimo periodo su tutto il territorio nazionale riesce a soddisfare le richieste dei consumatori italiani, proponendo infatti tantissimi prodotti a prezzi incredibilmente bassi, offrendo allo stesso modo soluzioni da non trascurare.

A causa del virus sempre più diffuso sul nostro territorio, Unieuro, come anche MediaWorld, è stata costretta a chiudere i propri punti vendita fisici. L’unica via per completare gli acquisti consiste nel sito ufficiale del rivenditore di elettronica, collegandosi all’e-commerce si potranno raggiungere tutti i prodotti del catalogo aziendale, garantendosi anche la consegna gratuita presso il proprio domicilio.

Volantino Unieuro: quali sono i migliori prodotti in circolazione

Le offerte del volantino Unieuro tra cui gli utenti possono scegliere sono davvero tantissime, la nostra attenzione viene sempre attratta dall’occasione speciale messa sul piatto da Huawei, la quale propone l’ultimo P40 Lite a 299 euro, con annesso un regalo davvero incredibile, le cuffiette Huawei Freebuds 3 gratis. Per ottenerle sarà necessario completare l’acquisto, poi recarsi sul sito ufficiale, effettuare la registrazione e, dopo le consuete verifiche, attendere la consegna presso il domicilio dell’omaggio.

Altrettanto allettanti sono gli sconti applicati su Sony PlayStation 4, venduta a 269 euro nella versione da 500GB, ma anche l’ottima GoPro Hero 8 acquistabile a 379 euro, un prezzo decisamente invitante, se considerate che a conti fatti è la miglior action camera attualmente in commercio.

Tutti i dettagli del volantino Unieuro sono riassunti nelle pagine che trovate elencate qui sotto.