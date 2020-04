Oppo Find X2 e Oppo Find X2 Pro sono gli ultimi smartphone top di gamma presentati dall’azienda cinese e nel corso delle prossime settimane arriverà anche il nuovo device di fascia alta Oppo Reno Ace 2. Nonostante ciò, Oppo è intenzionata ad allargare il suo catalogo di smartphone di fascia bassa, dato che verrà annunciato a breve il nuovo Oppo A12.

Oppo A12: in arrivo un nuovo entry-level in stile Realme?

In quest’ultimo periodo abbiamo visto sul mercato numerosi smartphone appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato del sub-brand di Oppo, come i nuovi Realme 6 e Realme 6 Pro o come lo scorso Realme 5 Pro. E proprio da quest’ultimo device sembra che Oppo abbia preso spunto per realizzare il suo nuovo entry-level.

Grazie a una immagine render pubblicata online, possiamo infatti osservare già da ora il design del prossimo Oppo A12. Osservano questa immagine, possiamo notare una certa somiglianza tra la backcover di questo smartphone e quella dello scorso Realme 5 Pro. Possiamo infatti notare come siano presenti dei riflessi e dei colori molto simili a quelli presenti sulla backcover dell’entry-level di Realme. La disposizione delle fotocamere, invece, sembra che sarà diversa. Il nuovo smartphone di Oppo avrà infatti una dual camera posta orizzontalmente sulla scocca. Oltre al design, sono state rivelate anche alcune specifiche tecniche. Vi riassumiamo qui di seguito quanto trapelato.