Con il dilagare di fake news per il Coronavirus c’è l’impellente necessità di ottenere informazioni aggiornate. Un nuovo canale Telegram è in grado di fare chiarezza sulle novità in tempo reale del contagio.

In rete la disinformazione viaggia veloce e spesso non c’è tempo per aspettare il resoconto dei TG ed il bollettino quotidiano diffuso in serata dalla Protezione Civile. Insieme alla nuova app per il tracking del virus è arrivato il link inedito che garantisce accesso gratuito al rispettivo canale informativo su Telegram Messenger da dispositivi Android, iOS e Personal Computer.

Telegram informa sul Coronavirus: come accedere al canale sul virus con info in tempo reale

Siamo in quarantena. Il centro del nostro mondo è diventato Internet in ogni sua sfaccettatura. Lo utilizziamo per giocare e mantenere i contatti ma non possiamo avere occhi bendati di fronte ad un problema che sta mettendo in ginocchio l’umanità. Le info sul Coronavirus sono all’apice dell’attenzione con milioni di italiani sintonizzati sul Digitale Terrestre ed in radio.

A partire da oggi il link https://t.me/notizie19 si aggiunge al novero delle possibilità per la consultazione delle notizie aggiornate sullo stato del contagio in Italia. Offre il meglio dell’informazione in una sorta di hub con aggiornamenti minuto per minuto. Anticipa i telegiornali e spazia su vari temi. Dallo stato dell’infezione ai vari decreti propone il meglio delle news. Proroghe, approvazioni governative e leggi imposte a tutela della salute pubblica sono solo alcune delle tematiche essenziali.

Oltretutto troveremo anche il bollettino che ingloba le info sul numero di morti e persone contagiate/guarite. Contestualmente si propone anche il numero totale degli infetti con dettagli circa le persone in terapia intensiva, asintomatiche e costrette alla quarantena.