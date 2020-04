Acer ha ufficializzato proprio oggi i nuovi notebook gaming, quali sono Predator Triton 500 e Nitro 5, due ottimi terminali in grado di garantire prestazioni di livello altissimo, presentando all’interno anche una lunghissima serie di ottime componenti.

In concomitanza con il lancio, da parte di NVIDIA, delle nuove RTX 2080 Super e RTX 2070 Super, ecco arrivare anche i primi notebook sul mercato con al centro proprio la componentistica dell’azienda. Acer Nitro 5 e Acer Predator 700 sono due dispositivi creati appositamente per far parlare di sé e solo per pochi, sia per l’anima gaming, che proprio per il prezzo quasi proibitivo.

Acer Nitro 5: la scheda tecnica

Acer Nitro 5 è il notebook con processore Intel Core i7 di decima generazione con frequenza di clock a 5GHz, affiancato da una GeForce RTX 2060/GTX 1650Ti o 1650. Come disco rigido troviamo al massimo due SSD M.2 PCIe e un HDD classico da 1TB, con annessi addirittura fino a 32GB di RAM DDR4 (completamente aggiornabili). Il display è un IPS FHD da 15,6 pollici, con frequenza di aggiornamento a 144Hz o 120Hz.

Dotato di un sistema di raffreddamento a doppia ventola, punta a sfruttare le porte di aspirazione e scarico, nonché 4 prese d’aria. Segnaliamo anche la piena compatibilità con il WiFi 6 (802.11ax) e Killer Ethernet E2600. Sarà in vendita dal mese di agosto con il prezzo a partire da 1199 euro.

Acer Predator Triton 500: la scheda tecnica

Acer Predator Triton 500 è il nuovo top di gamma, design con tecnologia Acer Vortex Flow (3 ventole AeroBlade 3D di quarta generazione, progettate su misura e posizionate strategicamente sullo chassis), integra un processore Intel Core di decima generazione, con le nuovissime NVIDIA GeForce RTX 2080 Super o 2070 Super. La batteria garantisce fino a 7,5 ore di autonomia, troviamo infine un SSD e hard disk interno, un pannello IPS FullHD con refresh rate a 300Hz (tempo di risposta di 3 ms e tecnologia NVIDIA G-Sync), un controller wireless Killer, piena compatibilità con WiFi 6 802.11ax e Ethernet E3100G.

Tutto ciò è posizionato perfettamente in un telaio spesso soli 17,9 millimetri e pesante 2,1Kg, la memoria RAM potrà raggiungere al massimo 32GB di DDR4, mentre gli SSD saranno al massimo da 2TB. Il terminale sarà in vendita da agosto 2020 ad un prezzo di almeno 2299 euro.