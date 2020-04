Le Nvidia GeForce sono indubbiamente tra le GPU più anelate e richieste dai videogiocatori di tutto il globo, dopo averne vendute addirittura oltre 15 milioni, l’azienda ha deciso di rinnovarle e portare nuove GPU sui portatili gaming, ecco arrivare quindi le RTX 2070 Super e RTX 2080 Super.

Lo diciamo subito, sono GPU pensate esclusivamente per dispositivi di fascia “alta” o comunque dotati di processori di ultima generazione, quindi Intel Core di 10a gen o AMD Ryzen 4000. Il lancio non è stato casuale, proprio in questo periodo, in cui la maggior parte di noi si ritrova costretta entro l’abitazione, NVIDIA ha registrato un incremento del 50% delle ore di gioco con le GeForce.

Di conseguenza ecco arrivare due nuove componenti, con prezzi a partire da 699 dollari, in grado di garantire prestazioni di fascia altissima senza richiedere esborsi particolarmente elevati. La nuove lineup vede l’uscita della RTX2080, lanciata con un prezzo base di 999 dollari, proprio per fare spazio ad un componente rivisto e commercializzato a 300 dollari in meno.

Nvidia Geforce: ecco le nuove GPU

Parliamo ora da un punto di vista tecnico, la nuova RTX 2070 Super è differente dal modello precedente esclusivamente per i CUDA del core, prima erano 2304, ora sono 2560 (i bus e la memoria sono esattamente le stesse) e le frequenze di boost. Per la RTX 2080 Super il ragionamento è il medesimo, con i CUDA che passano da 2944 a 3072 e frequenza di boost a 1560Mhz.

Secondo NVIDIA, a partire da Aprile le suddette GPU verranno integrate il oltre 100 modelli di notebook, con prezzi finali che partiranno dai 1000 euro per la versione più economica, ma lo sappiamo, le prestazioni saranno sicuramente incredibili.