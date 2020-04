L’operatore NTMobile ha finalmente ufficializzato la nuova offerta denominata SIM Only, che prevede esclusivamente minuti illimitati verso i numeri dello stesso operatore e tariffa a consumo.

Questo lo ha stabilito il Piano Basa dell’operatore virtuale, attivo su rete Vodafone. Il cliente, attivando questa offerta, non avrà un bundle di minuti, SMS e Giga e non dovrà pagare alcun canone mensile. Ecco i dettagli.

NTMobile ufficializza l’offerta SIM Only

Come anticipato precedentemente l’offerta SIM Only prevede minuti illimitati verso tutti i numeri NTMobile e tariffa a consumo per le chiamate a numeri di altri operatori, SMS e Giga. Il costo di attivazione previsto è di 9.99 euro con spedizione della SIM presso la propria abitazione gratuita. Il piano della SIM a consumo prevede chiamate a 5 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 15 centesimi di euro.

Gli SMS hanno invece un costo di 5 centesimi ciascuno mentre il traffico dati è tariffato ad 1 centesimo di euro per ogni singolo MB. Il cliente potrà anche decidere successivamente di sostituire il Piano Base con la Tariffa Standard che, al costo di 5 euro l’anno, prevede chiamate verso tutti i numeri nazionali a 3 centesimi di euro al minuti senza scatto alla risposta, SMS a 5 centesimi di euro ciascuno e dati tariffati a 1 centesimo di euro per ogni MB, come la precedente.

NTMobile, all’interno del proprio comunicato di presentazione dell’offerta, ricorda che sono disponibili in abbinamento anche degli add-on, ovvero delle opzioni aggiuntive per traffico voce, SMS e dati, che possono essere attivate in qualsiasi momento. Propone add-on per SMS e per Giga in base all’esigenza dell’utente. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.