Già in questi primi giorni di primavera Iliad ha ottenuto un importante traguardo. Il provider francese ha da poco raggiunto la quota di cinque milioni di SIM attivate nel nostro paese. Il vero motore propulsore di Iliad è rappresentato ancora una volta dalle promozioni low cost, tra cui la più famosa Giga 50.

Iliad, i nuovi abbonati possono utilizzare tre servizi gratuiti

La convenienza di Giga 50, così come quella di Giga 40, prescinde dalla presenza di soglie di consumo illimitate e da prezzi da ribasso. Con queste ricaricabili, infatti, gli abbonati ricevono anche tre servizi extra senza costi aggiuntivi sulla spesa mensile.

In primo luogo, gli utenti potranno beneficiare di chiamate senza limiti per i paesi dell’estero. Gli abbonati avranno la facoltà di parlare con amici e parenti in Europa, negli USA, in Canada ed in altre nazioni in maniera completamente gratuita.

Gli utenti Iliad, inoltre, a differenza degli abbonati di altri operatori potranno anche utilizzare la segreteria telefonica. L’ascolto degli audio registrati, a differenza di TIM, Vodafone e Wind, è incluso nel proprio piano d’abbonamento.

Tra le caratteristiche più popolari di Iliad vi è inoltre la presenza di un piano tariffario incluso nella ricaricabile. Sempre mantenendo una netta differenza da TIM, Vodafone e Wind, tutti i consumi degli utenti del gestore francese sono già inclusi nel piano ricaricabile. Il risparmio garantito, tenuto presenti i costi attuali degli altri operatori, arriva sino a 2 euro al mese.

Ricordiamo che sia per Giga 50 sia per Giga 40, l’attivazione può essere esercitata direttamente dal sito internet di Iliad.