Attivare una passa a WindTre è davvero molto più semplice del previsto, al giorno d’oggi gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di richiedere l’attivazione di una promozione con annessi ben 100 giga, spendendo una cifra che non supera addirittura i 6 euro al mese.

La soluzione di cui vi stiamo parlando prende il nome di Go 100 Top+ Easy Pay, nasce in versione operator attack in esclusiva per i possessori di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale (che però non utilizzi in nessun modo la rete telefonica WindTre, quindi non i vari LycaMobile, Very Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce o PosteMobile), con costo iniziale di soli 10 euro per l’acquisto della SIM su cui sarà necessario richiedere la portabilità.

Le limitazioni però non finiscono qui, la promozione richiede inoltre il pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito, oltre alla necessità di sottostare ad un vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi (entro tale periodo non sarà possibile abbandonare l’azienda senza dover pagare una penale di 49 euro).

Passa a WindTre con una promozione incredibile

Rispettando tutto questo, l’utente si ritrova comunque ad avere la possibilità di mettere le mani su una promozione da 100 giga di traffico dati ad un’ottima velocità di navigazione, passando anche per 200 SMS da inviare a chiunque si desideri sul territorio nazionale, per finire con illimitati minuti da utilizzare per telefonare ad ogni numero in Italia.

L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, è possibile solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale o in altre location.