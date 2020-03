Tra le compagnie più conosciute vediamo partecipi , le quali hanno però prezzi di norma abbastanza elevati. Se vogliamo parlare in termini di convenienza introduciamo invece Wind ed Iliad. Quest’ultime sono ormai da mesi in competizione: la prima elencata ha avviato un nuovo operatore chiamato VeryMobile che vedremo mettere in crisi Iliad, l’operatore conosciuto come più economico.

VeryMobile: è arrivata la svolta economica

Chi avesse in mente di cambiare operatore telefonico ma ha pochi soldi in tasca, non ha bisogno nemmeno di rifletterci su. È arrivata la soluzione a tutti i problemi: VeryMobile. Già dallo scorso 24 febbraio, infatti, è giunto come un fulmine a ciel sereno con una fantastica promozione. Essa consiste in chiamate ed sms illimitati, in più offre 30 GB di rete dati a soli 4,99 euro al mese!

Qualora VeryMobile fosse la vostra scelta, vi saranno chiesti 5 euro in aggiunta per attivare la scheda SIM. Dunque, in totale verrebbe a costare 9,99 euro.

Essendo un acquisto on-line però, colui che deciderà di attivarla, dovrà dimostrare la sua identità attraverso una serie di passaggi. Tra questi vi è un’autenticazione della propria immagine attraverso una webcam e un microfono attivo, mentre inquadra il fronte e il retro della propria carta d’identità.

Dopo aver svolto la sequenza, la SIM verrà spedita a casa dell’utente e dovrebbe arrivare massimo in due o tre giorni lavorativi. Come tutti gli operatori telefonici, anche quest’ultimo possiede un’app gratuita e scaricabile, dalla quale sarà possibile monitorare il consumo di dati e minuti ogni volta che si vorrà.