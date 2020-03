Toyota e Honda si trovano nuovamente al centro di una bufera mediatica a causa di nuovi problemi riscontrati direttamente su svariati modelli sparsi per tutto il mondo, con conseguenze anche molto pericolose per l’utilizzatore finale.

Se nei mesi scorsi vi avevamo ampiamente parlato di Renault e Ford, le quali era stato annunciato aver lanciato sul mercato modelli difettosi, ma comunque in quantitativi decisamente limitati. Oggi è il turno di due colossi orientali, quali sono Honda e Toyota, accusate di aver commercializzato autovetture con problemi molto più gravi.

Toyota e Honda al centro della bufera mediatica: problemi sugli airbag

Tutto sembra ruotare attorno ad airbag difettosi, in particolare sui modelli Toyota Corolla (dal 2011 al 2019), Matric (dal 2011 al 2013) e Avalon (dal 2012 al 2018), nei quali una interferenza impedirebbe l’apertura degli stessi nel momento del bisogno. La risoluzione del problema non è particolarmente difficile, né complicata, basterà installare un filtro e tutto tornerà a funzionare correttamente.

Le autovetture Honda coinvolte riguardano tutti modelli in vendita ancora nel millennio scorso (fino al 2001), in particolare parliamo di EV Plus, Civic, CR-V, Odyssey e Accord, con difficoltà nell’apertura degli airbag. Il problema è in questo caso molto più grave, verrebbe infatti esercitata una pressione talmente forte da rompere completamente il package metallico, andando difatti a rilasciare pericolose schegge in grado di ferire i passeggeri stessi.

In entrambi i casi non è stato rilasciato uno statement ufficiale, né sono stati effettivamente richiamati i modelli alla casa madre, se avete dubbi sull’integrata della vostra autovettura potete recarvi presso il meccanico di fiducia per un rapido checkup.