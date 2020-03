Nelle ultime due settimane abbiamo avuto una chiara dimostrazione di come i piccoli strumenti tecnologici che utilizziamo ogni giorno, possano connettere milioni di persone che, fisicamente, si trovano nelle proprie case. Ovviamente per molti questa non è una novità ma, fino a poco tempo fa, erano ancora moltissime le persone che utilizzavano il proprio Smartphone solamente per chiamare ed inviare messaggi Whatsapp. Come ben sappiamo, però, i nostri cellulari possono essere utilizzati anche come un potente strumento per rimanere aggiornati su tutte le ultime notizie. E’ da questa idea, quindi, che negli ultimi giorni è nato un semplice canale Telegram che, costantemente, pubblica tutte le più recenti notizie legate al Coronavirus. Scopriamo quindi di seguito come seguire tutte le più recenti notizie.

Telegram: ecco il canale per rimanere costantemente aggiornati sul Covid-19

Famosa in tutto il mondo per i suoi canali, simili ai gruppi di Whatsapp ma con molte più funzionalità, Telegram sta ricoprendo un ruolo fondamentale nella diffusione di notizie in merito al pericoloso virus che, ormai da più di un mese, si aggira nel nostro paese.

Soprannominato “Coronavirus News Italia”, il canale gratuito e accessibile a tutti sfrutta il BOT ufficiale dell’OMS in modo da condividere con gli utenti iscritti tutte le più recenti novità, evitando di fatto di imbattersi nelle più comuni fake news che, negli ultimi giorni, hanno letteralmente invaso il mondo del web. Per collegarsi a questo canale, così da restare aggiornati su tutte le ultime notizie, bisognerà scaricare l’applicazione Telegram, disponibile gratuitamente sia su Play Store che su App Store. Dopo aver effettuato un primo accesso all’interno dell’app, quindi, basterà cliccare su questo link diretto e fare tap su “unisciti“.