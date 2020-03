Il colosso sudcoreano Samsung si sta dando da fare per portare sul mercato numerosi smartphone. In questi ultimi giorni sono stati presentati ad esempio diversi device appartenenti alla serie Galaxy A, come i nuovi Samsung Galaxy A31 e Samsung Galaxy A41. Tuttavia, sappiamo che arriveranno a breve anche i nuovi smartphone della serie Galaxy M, e tra questi ci sarà il successore dello scorso Samsung Galaxy M40, che si chiamerà Samsung Galaxy M51 o Samsung Galaxy M41. Di quest’ultimo device, in particolare, sono da poco trapelati i primi CAD renders.

Samsung Galaxy M51 (o M41): ecco svelato il design

Grazie ai precisi CAD renders realizzati dal noto leaker @OnLeaks, possiamo osservare il presunto design del nuovo smartphone a marchio Samsung. Similmente a quanto visto sullo scorso Galaxy M40, su questo nuovo device sembra che ci sarà un Infinity-O Display posto sul lato sinistro dello schermo. Cambierà leggermente la backcover, dove troveremo una tripla fotocamera posteriore posta in una zona rettangolare in maniera analoga agli altri smartphone della famiglia di device dell’azienda.

Il display dovrebbe avere una diagonale pari a 6.5 pollici, quindi aumenteranno leggermente le dimensioni rispetto al passato. Nello specifico, lo smartphone misurerà 162.6 x 77.5 x 8.5 mm. Saranno poi presenti il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, la porta USB Type C e un sensore biometrico fisico per lo sblocco del device posto sul retro dello smartphone.

Nel corso dei prossimi giorni dovrebbero arrivare nuove informazioni riguardanti la scheda tecnica del nuovo dispositivo di casa Samsung, come il processore o la capacità della batteria.