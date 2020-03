Ci sono delle importanti app in regalo nella nuova sezione Free del Play Store di Google. Sembra una vera pazzia ma alcune utility e giochi azzerano il loro prezzo concedendosi per poche ore in sconto a tutti gli utenti che avranno il dito più veloce. La data di scadenza è vicina mentre sempre più forte è l’entusiasmo di coloro che scoprono un nuovo modo per ottimizzare il telefono. Scaricate tutte queste applicazioni Gratis prima che tutto torni a pagamento.

Play Store anormale: tutte queste app inedite sono ora gratuite per smartphone e tablet

Una pazzia senza precedente arriva da Mountain View che per placare l’ansia da Coronavirus decide di immettere nel negozio un circuito di inediti sconti al 100% per le app di alcuni sviluppatori famosi. Tra queste abbiamo: