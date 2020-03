In questi giorni di estrema difficolta per il nostro paese e per tutti i cittadini a causa dell’emergenza Coronavirus, continuano ad essere numerose le iniziative di solidarietà digitale da parte delle grandi aziende attive in Italia. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato alcune promozioni ad hoc pensate da TIM per tutti i suoi abbonati.

TIM, aumentano le velocità Fibra Ottica in molti paesi d’Italia

Ancora oggi, attraverso il portale TIMparty, gli abbonati di TIM possono attivare un’iniziativa che prevede navigazione internet illimitata per la durata di trenta giorni. In pratica, grazie a questa promozione, le soglie di consumo della propria ricaricabile vengono congelate per un mese.

TIM però non pensa soltanto alla telefonia mobile. Il gestore ha anche una piccola ma significativa sorpresa per tutti gli abbonati di telefonia fissa. I tecnici, accelerando sui tempi, hanno deciso infatti di portare le velocità per le connessioni in Fibra Ottica da 100 Mbps a 200 Mbps in numerosi comuni del territorio italiano.

Molti concittadini, quindi, potranno navigare da casa con performance maggiori in termini di velocità sia per le operazioni in download sia per le operazioni in upload. Ovviamente, TIM va a privilegiare tutti quei comuni in cui ancora non vi era pieno sviluppo per la tecnologia Fibra Ottica.

Anche questo ulteriore servizio di TIM è pensato in maniera strategica per il pubblico. Considerato che, con fabbriche ed aziende chiuse, un buon numero di italiani è chiamato al cosiddetto smart working, il potenziamento delle reti internet è di vitale importanza per chi lavorerà dal proprio appartamento.