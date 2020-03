Signal batte WhatsApp e Telegram con le sue armi segrete

Signal è un’applicazione di messaggistica che può essere usata da tutti gli utenti e che in un certo senso sfida WhatsApp e Telegram. I numeri ci sono tutti dato che sono milioni le persone che ogni giorno utilizzano questa piattaforma, la quale negli anni è diventata una delle migliori.

Un vero e proprio vantaggio rispetto alle altre è che al suo interno non circolano truffe. La sicurezza è infatti uno degli aspetti più importanti. Le caratteristiche però sono tutte da scoprire.

Signal: l’applicazione che mette in difficoltà WhatsApp e Telegram con messaggi, chiamate, videochiamate e sicurezza

• I messaggi vengono consegnati in modo rapido e affidabile, anche su reti più lente. Signal infatti è ottimizzato per operare negli ambienti più instabili.

• Signal è una società 501(c)(3) senza scopi di lucro e completamente indipendente. Lo sviluppo è supportato da moltissimi utenti. Niente pubblicità. Niente tracker. Niente scherzi.

• E’ possibile usare i propri numeri di telefono e la rubrica personali per comunicare in modo sicuro con gli amici.

• Che vivano dall’altra parte della città o dell’oceano, la vostra famiglia e i vostri amici vi sembreranno dietro l’angolo grazie alla qualità audio e video ottimizzata di Signal.

• Applica il tema Scuro se la luce proprio non fa per te.

• Personalizza: scegli avvisi personalizzati per ogni contatto o disattiva completamente l’audio. Simon & Garfunkel avevano ragione quando nel 1964 scrissero la loro hit più famosa “Sound of silence”: scegli di non applicare nessuna suoneria e il suono del silenzio sarà perfetto per quando non vorrai essere disturbato.