Il nuovo brand unico WindTre, fresco di comparsa sul mercato italiano, ha recentemente lanciato un paio di promozioni in versione operator attack tramite il quale cercare di convincere i consumatori all’attivazione, ed allo stesso tempo offrire ben 100 giga di traffico dati al mese.

Data la natura della campagna promozionale, è bene ricordare che l’accesso sarà possibile solo ed esclusivamente in determinate condizioni, come l’uscita da un operatore virtuale non dipendente dalla rete telefonica WindTre (quindi esclusi Very Mobile, Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile, LycaMobile e similari). Il costo iniziale da sostenere sarà pari a soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui richiedere la portabilità, la promo è invece scontata del 100%.

Passa a WindTre con un paio di promozioni da urlo

La più alla portata di tutti, data la possibilità di versare il canone tramite addebito diretto sul credito residuo, resta sicuramente la WindTre Go 50 Top+, una promozione da soli 5,99 euro al mese, tramite la quale sarà possibile accedere a illimitati minuti per telefonare ad ogni numero, 50 giga di traffico dati e 200SMS da inviare a chi si vuole.

Coloro che sono alla ricerca di qualcosa di più, possono decidere di affidarsi alla Go 100 Top+ Easy Pay, ovvero una soluzione che presenta esattamente lo stesso bundle (con 100 giga al posto di 50), ma pagamento diretto tramite carta di credito o conto corrente bancario. In questo caso, è bene ricordarlo, è presente anche un vincolo contrattuale della durata complessiva di 24 mesi, in caso contrario si dovranno pagare 49,99 euro di penale addebitati sullo stesso metodo di pagamento.