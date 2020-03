Nairobi, Tokyo, Lisbona, Rio, Denver, Helsinki, il professore, Stoccolma, Palermo e Bogotà stanno per tornare sulla piattaforma di streaming online Netflix con la quarta parte de La casa di carta. Il trailer della nuova stagione è online e gli spettatori aspettano il giorno di lancio ufficiale con ansia per scoprirne tutti i dettagli.

In tanti, inoltre, si sono affezionati al personaggio di Nairobi e vogliono scoprire il suo reale destino. La stessa attrice, Alba Flores, ha svelato ai fan che questa quarta stagione è colma di sorprese e ogni personaggio ha un ruolo importante.

La casa di carta 4: ecco cosa rivela il trailer

Il personaggio di Nairobi apre il trailer ed è evidente che la giovane madre ha a che fare con una grande guerra: lottare contro la morte per vivere. La situazione non è facile per nessuno soprattutto per il professore perché ha perso i contatti delle videocamere all’interno della banca e la banda può comunicare solo telefonicamente.

Il ruolo più difficile è quello di Lisbona o meglio conosciuta come Rachel, l’ex ispettrice che ha deciso di scappare con il professore e vivere la loro storia d’amore. In questi nuovi episodi, purtroppo, la nuova ispettrice la mette alle strette perché Rachel può scegliere di riabbracciare sua figlia se decide di collaborare.

La banda, invece, si ritrova a risolvere delle gravi questioni all’interno della banca perché in disaccordo in alcuni punti. Nel frattempo un ostaggio riesce a liberarsi e a mettersi in contatto con la polizia per studiare un piano per attaccare la banda dall’interno e cercare così di catturarli una volta per tutti.

La serie televisiva spagnola sbarcherà nel catalogo del colosso dello streaming il 3 Aprile e finalmente gli utenti che saranno in possesso di un account Netflix potranno finalmente guardare i nuovi e tanto attesi episodi della quarta parte.