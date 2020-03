In questi giorni di quarantena, Netflix sta aiutando molte persone a passare alcune giornate distraendosi. Sebbene la piattaforma abbia recentemente deciso di abbassare leggermente la qualità dello streaming a causa dell’eccesso di richiesta di questo periodo, rimarrà comunque funzionante. Per questa ragione è un momento perfetto per scegliere di guardare una di quelle serie che avevamo in lista ma non abbiamo ancora recuperato.

Ecco alcuni tra i titoli migliori da recuperare in questi giorni

Ognuno di noi ha gusti diversi in termini di intrattenimento e Netflix ha una scelta molto vasta. Pertanto ecco una lista variegata di titoli molto diversi tra loro, in modo da abbracciare tutte le preferenze possibili.

Bojack Horseman

Questa serie si è recentemente conclusa, per la tristezza di molti fan. Se vi piacciono i dramedy, se vi interessa l’animazione, se amate i dialoghi brillanti, Bojack Horseman è la serie per voi. La capacità di trattare tematiche profonde con delicatezza è rara e questa serie, composta da 5 stagioni da 12 episodi, più una sesta da 16, vi intratterrà al punto da non poterne fare a meno.

The End of The F***ing World

Questa serie targata Netflix è tratta da un fumetto dall’omonimo titolo e racconta una storia d’amore molto sopra le righe tra due adolescenti. Ma è molto più di questo: è un viaggio attraverso un disagio esistenziale e una progressiva mutazione impossibile da non apprezzare. Questa serie vi emozionerà e le puntate, già brevi di per sé, vi faranno sembrare il tempo volare. La serie è comporta da 2 stagioni da 8 episodi, con un probabile rinnovo di una terza.

Mindhunter

Se amate le serie crime, Minhunter vi catturerà. Racconta le vicende di un team dell’FBI degli anni 70, che si rapporta con i più pericolosi serial killer realmente esistiti. La storia si basa sulla biografia di un agente realmente esistito. Un cast eccezionale, riproduzioni stupefacenti e dialoghi magnetici. Le stagioni sono attualmente due: la prima da 10 episodi e la seconda da 9.

Mad Men

Mad Men è un perfetto colpo d’occhio alla società americana (e non solo) degli anni 60. Le vicende ruotano intorno a Don Draper (John Hamm) un copywriter di successo con una vita piena di segreti. La perfezione con cui sono costruiti i personaggi, che sono molti e tutti diversi, non potrà fare altro che conquistarvi. La serie ha un totale di 7 stagioni, le prime 6 composte da 13 episodi e la settima da 14.

The Umbrella Academy

Se state cercando una serie che parli di superpoteri, questa vi piacerà. Anch’essa tratta da un fumetto, la serie tratta delle avventure di un gruppo di ragazzi cresciuti come fratelli, ciascuno con un diverso super potere. È molto carina e coinvolgente. Ne esiste solo una stagione ma presto ne arriverà una seconda. Attualmente gli episodi sono 10.

Dark

Dark è una serie tedesca che racconta di paranormale e di viaggi nel tempo. Benché sia molto intrecciata, seguendo attentamente gli eventi è molto piacevole da guardare. La prima stagione è composta da 10 episodi e la seconda da 8. È già prevista la terza stagione.

Hill House

Per concludere, Hill House è una delle serie horror meglio riuscite che esistano. La storia si ispira a un libro intitolato Gli incubi di Hill House (e prima ancora tradotto come La Casa degli Invasati) e racconta le drammatiche vicende di una famiglia vissuta all’interno di questa casa infestata. La serie è molto coinvolgente e narra l’orrore in molte sue forme. Se siete amanti del genere, la amerete. La serie è auto-conclusiva e composta da 10 episodi.

Queste sono solo alcune delle serie che vi consigliamo, i titoli presenti su Netflix sarebbero molti di più. Speriamo che la quarantena finisca presto, ma se non fosse così, vi suggeriremo presto altri titoli.