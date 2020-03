Dai telefoni cellulari da collezione alle schede telefoniche. A quanto pare, dopo aver effettuato delle accurate ricerche online, è stato scoperto che diverse schede telefoniche con numeri particolari legati alla sequenza risultano agli occhi di tantissimi collezionisti belli e desiderabili.

Incredibile da credere, ma ci sono sequenze molto ricercate come ad esempio quelle di scale di numeri (3**- 1234567) oppure le ripetizioni (3**-2323232) perché si tratta di schede telefoniche molto rare da trovare. A quanto pare sono molto ricercate anche perché i numeri telefonici si ricordano molto più facilmente visto le particolari caratteristiche.

Schede telefoniche che valgono una vera e propria fortuna: ecco quali sono

Sono tantissimi i collezionisti che amano collezionare queste schede telefoniche e se per qualcuno può sembrare strano, per queste persone collezionarle è come collezionare francobolli, cimeli o altri oggetti caratteristici. Secondo le ricerche effettuate, questi numeri telefonici partono da un valore minimo di 30,00 Euro e arrivano a valere anche decine di migliaia Euro.

A riguardo, anche la nota trasmissione televisiva Le Iene ha dato vita ad un’iniziativa molto interessante. Gli iniviati sono riusciti a recuperare le schede telefoniche targate Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia dalle stesse aziende telefoniche e da alcuni collezionisti per venderli nelle varie aste online e donare il ricavato in beneficenza all’Istituto Nazionale dei Tumori.

Insomma, per chi ne ha conservata una del proprio cassetto per ricordo o per qualsiasi altro motivo è bene controllarne il valore economico attuale. I più fortunati potrebbero riscuotere un bel malloppo tramite le varie aste online o contattando qualche collezionista.