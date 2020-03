La WindTre XLarge Easy Pay è una delle promozioni dedicate ai clienti del nuovo operatore nato dall’unione di Wind e 3 Italia, i quali possono richiederne l’attivazione effettuando l’accesso al sito ufficiale. La tariffa permette di ricevere una quantità non indifferente di Giga di traffico dati e include anche minuti, SMS e servizi extra.

Passa a WindTre con l’offerta XLarge Easy Pay: minuti, SMS e 60 GB di traffico dati!

I nuovi clienti WindTre che decidono di attivare la straordinaria offerta XLarge Easy Pay possono ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

60 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

La tariffa prevede una spesa mensile di 16,99 euro e include anche i seguenti servizi extra:

il servizio di segreteria telefonica , che può essere disattivato digitando ##004# INVIO

, che può essere disattivato digitando ##004# INVIO il servizio Ti ho Cercato Gratuito, che può essere disattivato contattando il 403020

che può essere disattivato contattando il 403020 l’SMS di ricevuta di ritorno, che può essere disattivato tramite le impostazioni del proprio dispositivo

Il costo previsto per l’attivazione è di 49,99 euro, scontato a 6,99 euro per i clienti che mantengono attiva la nuova SIM per almeno 24 mesi. All’acquisto sarà necessario sostenere anche la spesa prevista per la nuova SIM, pari a 10,00 euro e il primo rinnovo anticipato della tariffa. Per procedere con l’attivazione i clienti dovranno accedere al sito ufficiale, effettuare la prenotazione e recarsi successivamente in uno dei punti vendita del gestore

Si ricorda che, trattandosi di una tariffa in versione Easy Pay, tutte le spese dovranno essere sostenute tramite carta di credito, carta conto o conto corrente.

.