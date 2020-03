Una delle funzionalità più interessanti di Telegram, nonché uno dei motivi per i quali numerosi utenti lo hanno preferito a WhatsApp, è quella di autodistruzione dei messaggi. Su Telegram, infatti, è disponibile già da tempo una opzione che consente di impostare un timer al termine del quale il messaggio inviato viene automaticamente cancellato. Nello specifico, questa opzione è disponibile per le Chat segrete, ed è possibile programmare il timer semplicemente cliccando sull’apposita icona a forma di orologio che accompagna l’immagine di profilo della persona con la quale si sta chattando.

Anche su WhatsApp sarà possibile inviare messaggi che si autodistruggono

Ora, pare che anche WhatsApp stia per implementare una funzione del genere sulla sua app di messaggistica. Anzi, stando a quanto riportato dai ragazzi di WaBetaInfo, WhatsApp avrebbe già provveduto a rendere questa funzione disponibile per gli utenti in possesso della versione Beta dell’app. Com’è possibile notare nello screenshot che allegheremo in seguito, questa funzione permette di stabilire quanto a lungo un messaggio potrà permanere all’interno di una Chat prima di essere rimosso.

Nello specifico, le opzioni possibili sono le seguenti: un’ora, un giorno, una settimana, un mese, un anno. Insomma, questa funzionalità non offre tutta la flessibilità che Telegram, invece, concede, permettendo di impostare anche un timer della durata di pochi secondi.

La possibilità di inviare messaggi che si autodistruggono dovrebbe essere estesa tanto alle Chat private quanto alle Chat di gruppo. Purtroppo, però, non abbiamo ancora informazione sulla data di rilascio della funzionalità per la versione stabile di WhatsApp.