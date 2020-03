I clienti che procedono con l’acquisto di una nuova SIM Wind e l’attivazione di un nuovo recapito telefonico, utilizzando il sito ufficiale dell’operatore, hanno a disposizione un’offerta davvero speciale a soli 11,99 euro al mese. La promozione appartiene al pacchetto di tariffe Passa a Wind All Inclusive, infatti, include nel prezzo minuti, SMS e una quantità non indifferente di Giga di traffico dati in 4.5G.

Passa a Wind: promozione con minuti, SMS e tanti Giga di traffico dati a soli 11,99 euro al mese!

La promozione Passa a Wind All Inclusive Online Edition può essere attivata esclusivamente online, soltanto dai clienti che richiedono una nuova linea. La tariffa prevede un costo di rinnovo di soli 11,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

100 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati in 4.5G

Tutti i servizi importanti sono inclusi nel prezzo. Infatti, ogni mese i clienti possono usufruire gratuitamente del servizio di navigazione hotspot, del servizio di segreteria telefonica e dell’SMS MyWind. Il gestore permette di scaricare gratuitamente anche l’app ufficiale My Wind, da utilizzare per conoscere lo stato della promozione e i consumi effettuati; per procedere con un eventuale cambio offerta e per consultare l’operatore digitale Windy.

Non sono previsti costi di attivazione né vincoli da rispettare. Dunque, al momento dell’acquisto sarà necessario sostenere soltanto la spesa prevista per la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa; e potrà essere richiesta la disdetta in qualsiasi momento, senza dover saldare penali o costi di disattivazione.