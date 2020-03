Anche se in queste settimane i palinsesti di Sky sono stati indubbiamente modificati dall’emergenza Coronavirus, la pay tv satellitare continua a garantire a tutti i suoi clienti un numero importante di canali, con programmi televisivi e contenuti in grado di accontentare tutti i gusti.

Presumibilmente in questi giorni, molti utenti sceglieranno di attivare un piano con la piattaforma satellitare. Ad i nuovi clienti, Sky propone due offerte con costi da ribasso.

Sky, le promozioni a costi scontati dedicate a Sport e Calcio

Attraverso il sito ufficiale, coloro che sono interessati al mondo Sky possono scegliere una tra queste due promozioni.

Di base Sky mette a disposizione dei prossimi abbonati un doppio pacchetto che prevede i contenuti del ticket Intrattenimento con l’aggiunta di un ticket a scelta tra Sport e Calcio. Gli utenti, in questo caso, sono chiamati ad una spesa mensile pari a 33 euro.

La seconda promozione da attivare sempre attraverso il sito ufficiale prevede la visione dei canali facenti parti sia del ticket Sport che del ticket Calcio. A questi due pacchetti, come ovvio, vanno aggiunti anche i canali di Intrattenimento. Il costo mensile per un abbonamento così composto prevede una spesa di 48 euro.

Oltre alla visione dei canali satellitare, i clienti Sky che si affidano a quest’offerta avranno a loro disposizione anche ulteriori servizi aggiuntivi. Tutti gli abbonati, ad esempio, potranno far riferimento al decoder di nuova generazione Sky Q. Inclusi anche gli extra dei canali in 4K ed HD. Sempre con queste offerte è disponibile a costo zero il servizio streaming SkyGo Plus.