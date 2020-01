Le programmazioni di Sky in queste settimane di gennaio sono dense di eventi. Con i match di Serie A e della Premier League, il grande calcio non manca mai sui canali della tv satellitare. Inoltre, a breve con il ritorno della Champions League, oltre che di Formula 1 e motomondiale, non ci sarà un attimo di tregua per tutti gli appassionati di grande sport.

Sky, ecco l’alternativa legale all’IPTV per vedere tutto in streaming

Senza Mediaset Premium e dopo gli accordi con DAZN e Netflix, Sky difatti ha monopolizzato il settore della pay tv in Italia. L’unico avversario meno di nota per la piattaforma satellitare è l’IPTV. Il sistema che si basa sullo streaming illegale continua ad avere grande successo nel nostro paese.

Nelle giornate precedenti vi abbiamo parlato delle sanzioni previste per tutti gli utenti che si affidano al cosiddetto pezzotto. Il rischio è quello di incorrere in multe che possono arrivare sino a 30mila euro.

Per evitare ogni genere di problema, la soluzione migliore è affidarsi all’offerta legale di Sky, messa a disposizione per tutti quegli utenti che vogliono vedere i canali satellitari in streaming. Grazie a NOW TV, guardare i contenuti di Sky non è mai stato così economico.

NOW TV propone di base la scelta di un ticket tra Cinema, Serie TV ed Intrattenimento al costo di 9,99 euro. La visione congiunta di questi tre pacchetti ha un prezzo pari a 19,99 euro. Chi vuole aggiungere anche il pacchetto Sport con tutte le principali esclusive di Sky pagherà soltanto 29,99 euro al mese.