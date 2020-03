Circa una settimana fa l’azienda cinese Oppo ha presentato per il mercato cinese il suo primo dispositivo indossabile, ovvero il suo nuovo smartwatch, Oppo Watch. Durante la presentazione ufficiale, l’azienda non aveva fornito nessuna informazione riguardo al suo possibile arrivo anche presso altri mercati. Tuttavia, nel corso delle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale del suo arrivo in Europa.

Oppo Watch arriverà ufficialmente anche in Europa

Per tutti i fan del brand che speravano davvero di vedere arrivare in veste ufficiale qui da noi il primo smartwatch di Oppo è appena arrivata un’ottima notizia. Il vice presidente dell’azienda Brian Shen ha infatti confermato tramite un post sul social Twitter l’arrivo ufficiale del nuovo Oppo Watch anche per il mercato europeo. Il vice presidente di Oppo non ha fornito una data precisa del suo arrivo in Europa, ma ha però dichiarato che verrà presentato a livello globale nel corso dei prossimi mesi.

Oltre a questo, la pagina ufficiale su Twitter di Oppo ha postato alcune immagini teaser che ci riassumono alcune delle caratteristiche tecniche del device. È stata confermata ad esempio la qualità e la tipologia del display. Il terminale dispone di un Flexible Hyperboloid Display con una diagonale pari a 1.991 pollici, con una densità di pixel pari a 326 ppi e con il supporto DCI-P3.

Resta da capire quale sarà il prezzo che verrà proposto per il mercato europeo. Vi ricordiamo che il prezzo di vendita di Oppo Watch per il mercato cinese è pari a 1499 CYN, pari cioè a circa 193€. Sappiamo bene però che il prezzo per l’Europa sarà sicuramente più elevato. Staremo a vedere.